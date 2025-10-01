Camerieri ai Piani a Milano – Unisciti al nostro team dinamico!

“Unisciti a Noi: Camerieri/e ai Piani Cercasi!”
Azienda: Ali
Località: Roma
Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:26 GMT
Descrizione del lavoro:
ALI LAVORO, Filiale di Roma, cerca camerieri ai piani per un hotel nel centro di Roma. Le principali responsabilità includono la pulizia e la sistemazione delle stanze, il rifornimento dei materiali e la gestione delle richieste degli ospiti. Sono richieste precedenti esperienze nella mansione, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in team. L’offerta prevede un ambiente di lavoro stimolante e l’opportunità di diventare parte di un team professionale in una realtà prestigiosa.
