Camerieri ai Piani a Milano – Unisciti al nostro team dinamico!

“Unisciti a Noi: Camerieri/e ai Piani Cercasi!”



Azienda: Ali

Località: Roma

Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:59:26 GMT

Descrizione del lavoro:

ALI LAVORO, Filiale di Roma, cerca camerieri ai piani per un hotel nel centro di Roma. Le principali responsabilità includono la pulizia e la sistemazione delle stanze, il rifornimento dei materiali e la gestione delle richieste degli ospiti. Sono richieste precedenti esperienze nella mansione, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in team. L’offerta prevede un ambiente di lavoro stimolante e l’opportunità di diventare parte di un team professionale in una realtà prestigiosa.