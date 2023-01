Cameriere svela cosa è successo nel ristorante dove Britney è stata accusata di aver urlato

Dopo mesi di clausura e teorie del complotto lo scorso week end Britney Spears è uscita di casa e si è rimessa in moto la macchina del fango contro di lei. Fortunatamente adesso in aiuto della popstar è arrivato un cameriere.

TMZ ha pubblicato le foto della cantante in un ristorante e l’ha accusata di aver avuto comportamenti folli: “Parlava da sola, urlava e il marito è fuggito dopo che lei l’ha attaccato”. La notizia è stata ripresa dai media internazionali e anche in Italia sono fioccati titoli come: “La follia di Britney in un ristorante, urla e insulti contro i fan“.

Cameriere racconta quello che è successo a Britney e Sam.

La direzione del locale in cui hanno cenato Britney e Sam si è rifiutata di rilasciare dichiarazioni a qualsiasi testata. Un cameriere però ha deciso di parlare con Page Six e di raccontare come son andati i fatti. Sembra infatti che la principessa del pop non abbia avuto alcun atteggiamento folle e che l’unico ad aver avuto una condotta problematica sia stato il cliente che ha provocato Britney e l’ha filmata senza il suo consenso.

“Chi ha provocato e causato disordini non era certamente Britney, era il cliente che l’ha presa in giro girando un video senza consenso e facendo certe affermazioni. Posso dire che lei era comprensibilmente turbata e che Asghari se n’è andato solo brevemente per prendere la macchina, ma non si è precipitato fuori. Lui non è fuggito dalla moglie, ma si è assentato pochi minuti per la loro auto, tutto qui non è vero quello che scrivono”.

Le dichiarazioni di questo cameriere in realtà non stupiscono. Anche perché proprio quelli di TMZ – a supporto del loro articolo – hanno caricato un video in cui si vede Britney mentre si copre il volto quando si accorge di essere ripresa, ma non c’è traccia di urla, o insulti.