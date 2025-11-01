Cameriere di Sala EXTRA a Milano: Flessibilità e Opportunità nel Cuore della Città

Titolo lavoro: Cameriere di sala EXTRA per Hotel _Milano
Azienda: Manpower
Descrizione lavoro:
Azienda cerca un cameriere di sala per il proprio hotel, richiedendo esperienza pregressa nel settore della ristorazione. Le principali responsabilità includono la gestione del servizio ai tavoli, l’assistenza ai clienti e la collaborazione con la cucina per garantire un’esperienza di alta qualità. È fondamentale avere buone capacità comunicative e un atteggiamento orientato al cliente. Tra i vantaggi offerti ci sono formazione continua, un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale all’interno dell’azienda.
Località: Trieste – Milano
Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:49:27 GMT
