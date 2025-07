Cameriere – Breakfast Team

Offerta di Lavoro: Cameriere/a – Breakfast Team

MILU HOLDING è una catena alberghiera in forte espansione, con hotel di design situati nei centri delle città più importanti. Siamo alla ricerca di un/a Cameriere/a per il nostro Breakfast Team, una figura chiave nel garantire un’esperienza di qualità ai nostri ospiti durante il risveglio.

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nel settore della ristorazione, preferibilmente in contesti alberghieri.

Ottime capacità di servizio al cliente e attitudine al lavoro in team.

Flessibilità negli orari e disponibilità a lavorare nei weekend e festivi.

Conoscenza della lingua inglese è un plus.

Unisciti a noi! Se possiedi passione per la ristorazione e desideri far parte di un ambiente innovativo e stimolante, invia la tua candidatura per avere l’opportunità di lavorare in un contesto moderno e accogliente.

Candidati ora e costruisci il tuo futuro con MILU HOLDING!