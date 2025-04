Cameriere/a di sala con conoscenza del tedesco per pizzeria in Germania, alloggio stagionale disponibile

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Cameriere/a di sala (M/F) con tedesco, Pizzeria in Germania, alloggio disponibile, stagionale



Azienda: Soluzione Lavoro Turismo



Descrizione del lavoro: Locale molto conosciuto in una zona turistica. Possiede delle bellissime terrazze vista lago.E’ un locale dove vengono serviti gelati, pizze, pasta e insalate principalmente.La città si trova a circa 150 km a nord di Berlino.Il locale fornisce vitto e alloggio e assunzione stagionale fino a ottobre 2025.Si cerca un/a cameriere/a di sala per mansioni di:

accoglienza clienti

presa delle ordinazioni

servizio e pulizia del tavolo

gestione della cassa e dei pagamenti

esperienza pregressa nel ruolo

esperienze all’estero pregresse saranno considerate un plus

tedesco base

#joinus



Luogo: Milano