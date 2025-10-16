14.7 C
Cameriera/e di Sala a Firenze con Ottime Opportunità di Crescita

Titolo lavoro: CAMERIERA/E DI SALA

Azienda: Manpower

Descrizione lavoro:
L’offerta di lavoro cerca un/una cameriere/a di sala con esperienza per un impiego full-time. Le responsabilità includono la gestione del servizio al tavolo, la cura della clientela e la collaborazione con il team di cucina. È richiesta una buona capacità di comunicazione e una predisposizione al lavoro in team. I vantaggi offerti includono un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.

Località: Ospedaletti, Imperia

Data pubblicazione: Mon, 06 Oct 2025 22:58:03 GMT

