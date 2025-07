*Posizione Aperta: Cameriera/Cameriere di Sala Addetto/Addetta alla Sala Colazioni – Hotel 4 – Firenze**

Stiamo cercando un/a Cameriera/Cameriere di Sala Addetto/Addetta alla Sala Colazioni per un prestigioso Hotel 4* situato nel cuore del centro storico di Firenze. La figura selezionata si occuperà di accogliere i clienti, servire colazioni e garantire un servizio al tavolo impeccabile, contribuendo a creare un’esperienza memorabile per gli ospiti.

Requisiti Principali:

Pregressa esperienza nel settore della ristorazione o nella sala colazioni.

Ottime doti relazionali e di comunicazione.

Capacità di lavorare in team e in un contesto dinamico.

Conoscenza della lingua inglese (preferibile).

Flessibilità negli orari di lavoro.

Se desideri entrare a far parte di un team professionale e motivato, invia il tuo CV per candidarti a questa entusiasmante opportunità. Unisciti a noi per offrire un servizio di qualità in un ambiente esclusivo!