Offerta di Lavoro: Cameriera/Cameriere ai Piani – Hotel 5*

Posizione: Cameriera/Cameriere ai Piani

Luogo: Hotel 5*

Settore: Ospitalità

Descrizione del Lavoro:

Siamo alla ricerca di una Cameriera/Cameriere ai Piani motivato e professionale per un prestigioso Hotel 5 stelle. La figura selezionata sarà responsabile per la pulizia e il riassetto delle camere e degli spazi comuni, assicurando un elevato standard di servizio e comfort per i nostri ospiti.

Responsabilità Principali:

Pulizia e riassetto delle camere dell’hotel

Mantenimento degli spazi comuni in condizioni impeccabili

Supporto al personale nel garantire un’esperienza di soggiorno di alta qualità

Requisiti:

Esperienza precedente nel ruolo preferita

Attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in autonomia

Ottima predisposizione al lavoro di squadra

Disponibilità a lavorare su turni, compresi i festivi

Se desideri far parte di un team dinamico e contribuire al successo di un hotel di lusso, candidati ora! Invia il tuo curriculum vitae e una lettera di presentazione a [[email protected]].

Unisciti a noi e porta il tuo talento nell’ospitalità a un livello superiore!