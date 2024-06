“Cameretta pronta” Fedez mostra la nuova cameretta di Leone e Vittoria, c’è un particolare dettaglio che non passa di certo inosservato

Fedez mostra la nuova cameretta di Leone e Vittoria: un angolo speciale per i bambini pieno di creatività e divertimento

Nella nuova dimora di Fedez, il progetto della stanza di Vittoria e Leone ha preso vita. I due bambini, che alternano tra l’attico di City Life di Chiara Ferragni e la casa del padre, ora hanno finalmente uno spazio tutto loro. Dopo un rientro da un weekend rilassante in Puglia con Garance Authié, il rapper ha condiviso con entusiasmo sui social la loro nuova cameretta, appena completata con un letto e alcuni arredi essenziali.

Fedez

Sebbene la stanza dei bambini sia ancora in fase di ultimazione, già si nota l’impronta creativa di Fedez nel progetto. Un particolare che non passa inosservato è un soppalco accessibile tramite tre gradini, dove spiccano due comode poltrone rosse, fiancheggiate da una parete dipinta con un cielo burrascoso, animato da fulmini e tuoni che si stagliano nel buio. Fedez ha condiviso l’idea di inserire al centro del soppalco un pupazzo di Pikachu, l’amato personaggio dei Pokémon noto per i suoi potenti attacchi elettrici.

Già in passato, il rapper aveva acquistato una lampada a forma di Pikachu per la cameretta dei suoi figli, omaggiando così la loro passione per i personaggi fantastici. Dal soppalco, i bambini possono scivolare giù lungo un grande scivolo giallo che sovrasta uno dei due letti singoli, entrambi caratterizzati da un vivace colore giallo. Sul lato opposto dei letti, una scrivania bianca e una sedia rossa sono posizionate contro una parete gialla, arricchita da mensole asimmetriche che aggiungono un tocco di originalità e funzionalità allo spazio.

Nel video è anche visibile il lampadario installato nella camera di Leone e Vittoria: un’adorabile rappresentazione della casa volante di “Up“, il celebre film Pixar, sospesa da palloncini colorati. Un capolavoro luminoso con lampadine integrate sia nella struttura di legno che nei palloncini. Il dolce papù ha creato l’ambiente con amore e cura per offrire loro un rifugio sicuro e stimolante dove vivere e sognare.