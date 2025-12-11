Cameretta Esterna WiFi, HD, con Comunicazione 2 Vie

6.4 C
Da stranotizie
Ring Amazon Battery Powered External Camera (Stick Up Cam) | HD Security Camera with Two-Way Communication System | Alexa Compatible | Ring Protect: 30 Day Free Trial

Scopri la libertà di controllare la tua casa con la Stick Up Cam Battery di Ring

La Stick Up Cam Battery di Ring è una telecamera di sicurezza alimentata a batteria che può essere installata ovunque, sia all’interno che all’esterno della tua casa. Con questa innovativa telecamera, potrai parlare, ascoltare e guardare le persone e gli animali domestici dal tuo telefono, tablet o dispositivo Echo.

Controlla la tua casa in qualsiasi momento

Grazie alla funzione Live View, potrai controllare la tua casa in qualsiasi momento tramite l’app Ring. Inoltre, la telecamera invia avvisi quando rileva movimenti, grazie alle impostazioni di rilevamento movimento regolabili. Potrai posizionarla ovunque, su superfici piane o sul muro, sia all’interno che all’esterno della tua casa.

Vantaggi pratici:

  • Installazione facile e veloce, che richiede solo pochi minuti
  • Posizionamento flessibile, sia all’interno che all’esterno della casa

Monitora la tua casa con facilità

Potrai monitorare l’intera casa collegando una o più Stick Up Cams a tutti i tuoi dispositivi Ring tramite l’app. La telecamera è alimentata da una batteria ricaricabile con rilascio rapido, quindi non dovrai preoccuparti di cablaggi o di trovare una fonte di alimentazione.

Inizia a proteggere la tua casa oggi

Con la Stick Up Cam Battery di Ring, potrai accedere a funzioni di base come notifiche istantanee, Live View e comunicazione bidirezionale gratuitamente su tutti i dispositivi Ring. E, con il piano Ring Protect (con prova gratuita di 30 giorni inclusa con l’acquisto del dispositivo), potrai registrare, rivedere e condividere i momenti che potresti aver perso. Quindi, cosa aspetti? Acquista la tua Stick Up Cam Battery di Ring oggi e inizia a proteggere la tua casa con facilità e sicurezza!

