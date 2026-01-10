Camera Wi-Fi 360° 2K IP65

🔥 Offerta Amazon
Sicurezza totale con Tapo Wi-Fi Camera Outdoor
La tua casa merita la massima protezione, giorno e notte. La Tapo Wi-Fi Camera Outdoor è la soluzione perfetta per monitorare il tuo spazio esterno con una visuale a 360° e una copertura verticale di 130°, eliminando così tutti i punti ciechi.
Caratteristiche avanzate
- Riconoscimento di persone: l’intelligenza artificiale identifica con precisione le persone e invia notifiche istantanee tramite l’app Tapo.
- Risoluzione 2K: immagini più nitide con risoluzione 2K che supera lo standard 1080p.
- Visione notturna a colori: cattura immagini a colori vividi fino a 30 metri di distanza.
- Protezione contro gli agenti atmosferici: la telecamera è protetta contro getti d’acqua e polvere, ideale per l’uso all’aperto.
Vantaggi pratici
- **Allarme sonoro e luminoso**: attiva il segnale acustico integrato insieme all’allarme luminoso per scoraggiare gli intrusi indesiderati.
- **Archiviazione locale e cloud**: salva tutti i momenti importanti su una scheda microSD (fino a 512GB) o iscriviti a Tapo Care per il servizio cloud.
Acquista ora e goditi la sicurezza totale
Non attendere oltre, acquista la Tapo Wi-Fi Camera Outdoor e proteggi la tua casa e la tua famiglia con la massima tecnologia e sicurezza. Ordina ora e scopri la differenza!
