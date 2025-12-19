Camera Sicurezza Indoor 2K, Zoom 4x

13 C
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €59.99 – €39.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

Ring Indoor Camera Plus (newest gen)| Plug-In Security Camera | Retinal 2K, 4x Enhanced Zoom, Low-Light Sight, Manual Lens Cover | 30-day free trial of Ring Subscription Plan

Scopri la Sicurezza Domestica con Ring Indoor Camera Plus

La Ring Indoor Camera Plus rappresenta il nuovo standard nella sicurezza domestica, offrendo una visione nitida e a colori in ogni stanza della tua casa. Grazie alla risoluzione Retinal 2K, puoi controllare cosa succede in casa tua in qualsiasi momento, utilizzando la copertura del lente manuale quando non desideri essere registrato.

Vantaggi Pratici

  • **Visione Notturna a Colore**: La tecnologia Low-Light Sight ti consente di vedere la tua casa a colori anche di notte, grazie al zoom 4x migliorato.
  • **Installazione Facile**: L’installazione è semplice e veloce, basta inserire la spina in una presa elettrica standard per avere una protezione costante e affidabile.

Controlla la Tua Sicurezza

Con la Ring Indoor Camera Plus, controlli facilmente cosa la tua camera vede grazie alla copertura del lente manuale e alle zone di privacy. Inoltre, puoi posizionare la camera ovunque all’interno della tua casa grazie al supporto swivel flessibile e al design a muro.

Connetti con Alexa

La Ring Indoor Camera Plus è compatibile con i dispositivi Alexa-enabled, consentendoti di ricevere notifiche personalizzate, avviare video e godere di una sorveglianza domestica senza mani con dispositivi selezionati.

Non aspettare oltre, acquista ora la Ring Indoor Camera Plus e scopri la vera sicurezza domestica: proteggi la tua casa e la tua famiglia con la tecnologia più avanzata sul mercato!

