CAMERA SICUREZZA ESTERNA RING

Ring Amazon Battery Powered External Camera (Stick Up Cam) | HD Security Camera with Two-Way Communication System | Ring Protect: 30 Day Free Trial | 2 Cameras

Sicurezza e connessione ovunque con la Stick Up Cam di Ring

La Stick Up Cam Battery di Ring è una telecamera di sicurezza esterna alimentata a batteria che può essere installata ovunque, sia all’interno che all’esterno della tua casa. Grazie a questa innovativa tecnologia, potrai parlare, ascoltare e osservare le persone e gli animali domestici direttamente dal tuo telefono, tablet o dispositivo Echo.

Controlla la tua casa in tempo reale

Con la funzione Live View, potrai controllare la tua casa in qualsiasi momento tramite l’app di Ring. Inoltre, riceverai notifiche quando il dispositivo rileva movimenti, grazie alle impostazioni di rilevamento del movimento regolabili. La Stick Up Cam può essere posizionata su superfici piane o sul muro, sia all’interno che all’esterno, per una copertura completa della tua abitazione.

Vantaggi pratici:

  • Facile installazione in pochi minuti
  • Batteria ricaricabile con rilascio rapido per una maggiore comodità
  • Connessione a più dispositivi Ring per una copertura completa della tua casa
  • Notifiche istantanee, Live View e comunicazione bidirezionale disponibili gratuitamente su tutti i dispositivi Ring

Proteggi il tuo spazio con Ring Protect

Per registrare, rivedere e condividere i momenti che potresti aver perso, puoi sottoscrivere il piano Ring Protect, che include un periodo di prova gratuito di 30 giorni con l’acquisto del dispositivo. Non aspettare, scegli la Stick Up Cam di Ring per una maggiore sicurezza e connessione nella tua vita quotidiana!

