CAMERA SICUREZZA ESTERNA 2K

New Ring Outdoor Camera Plus (Plug-in) | 2K with Ring Vision I DIY Outdoor Security Camera | alternative to CCTV I 30-day free trial of Ring Home Plan
La tua sicurezza, sempre in primo piano
La New Ring Outdoor Camera Plus (Plug-in) con Ring Vision è la soluzione ideale per la sicurezza esterna della tua casa o del tuo business. Con una visuale ampia e una risoluzione video di 2K, non perderai mai i dettagli importanti. La qualità del video può variare in base alla larghezza di banda di internet e alla temperatura del dispositivo.
Clarezza anche nella luce bassa
Grazie alla tecnologia Low-Light Sight, potrai vedere i dettagli in true-to-life colour anche nelle ore notturne, senza bisogno di luci aggiuntive. La luce stradale vicina è sufficiente per ottenere una visuale chiara e colorata in qualsiasi momento.
Vantaggi pratici
- Montaggio facile su tavolo, parete o soffitto con il supporto incluso
- Registrazione 24/7 con la possibilità di riprodurre ciò che è successo in precedenza
Collegamento e comunicazione
La camera si collega facilmente ad Alexa, permettendoti di ricevere notifiche personalizzate e di lanciare la visualizzazione del video con Echo Show. Inoltre, puoi vedere, sentire e parlare con i visitatori in tempo reale grazie alla funzione Live View & Two-Way Talk.
Facile da installare e utilizzare
La camera è alimentata da una presa elettrica standard, quindi non dovrai preoccuparti di ricaricare una batteria. Inoltre, con un piano di abbonamento Ring Home (venduto separatamente), potrai registrare video per fino a 180 giorni e ricevere notifiche quando vengono rilevate persone.
Proteggi ciò che conta
Non aspettare ancora, acquista la New Ring Outdoor Camera Plus (Plug-in) con Ring Vision oggi stesso e scopri come puoi proteggere meglio la tua casa o il tuo business. Con la sua tecnologia avanzata e i suoi vantaggi pratici, sarà il tuo alleato ideale nella sicurezza esterna. Acquista ora e scopri la differenza!
