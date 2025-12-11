CAMERA SICUREZZA ESTERNA 2K

🔥 Offerta Amazon
New Ring Outdoor Camera Plus (Battery) | 2K with Ring Vision I DIY Wireless Outdoor Security Camera | alternative to CCTV system I 30-day free trial of Ring Home Plan I 2 cameras
La Sicurezza della Tua Casa al Top con New Ring Outdoor Camera Plus
La nuova generazione di telecamere di sicurezza esterne arriva con la New Ring Outdoor Camera Plus (Battery), che offre una risoluzione da 2K con Ring Vision, la tecnologia di immagine più avanzata di Ring. Questa telecamera è progettata per fornirti una visione chiara e dettagliata di ogni angolo della tua casa, anche in condizioni di bassa luce, grazie alla funzione Low-Light Sight.
Vantaggi Pratici
- Immagine chiara e dettagliata in 2K anche di notte, senza la necessità di luci aggiuntive
- Facile installazione e montaggio su pareti, soffitti o tavoli, con opzioni di alimentazione multiple
Caratteristiche Avanzate
La New Ring Outdoor Camera Plus (Battery) non solo offre una visione chiara, ma ti permette anche di interagire con i visitatori grazie alla funzione di visione live e comunicazione bidirezionale. Inoltre, è compatibile con Alexa, permettendoti di ricevere notifiche personalizzate e di controllare la tua casa in modo hands-free.
Proteggi la Tua Casa con Ring Home Plan
Con la New Ring Outdoor Camera Plus (Battery) e un abbonamento a Ring Home Plan, potrai salvare le tue registrazioni per fino a 180 giorni, ricevere avvisi quando vengono rilevate persone e molto altro ancora.
Non Aspettare, Proteggi la Tua Casa Oggi! Acquista la New Ring Outdoor Camera Plus (Battery) e scopri come la tecnologia avanzata possa aiutarti a sentirti più sicuro e protetto nella tua casa.
