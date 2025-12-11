Camera Sicurezza 2K+ con Zoom e Notturna

🔥 Offerta Amazon
Blink Mini 2K+ (newest gen) | Plug-in Home Security Camera with 2K video resolution | 4x Zoom | colour night vision with built-in spotlight | Works with Alexa | 1 camera – White
Scopri la nuova generazione di sicurezza domestica con Blink Mini 2K+
La nostra terza generazione di telecamere compatte plug-in, Blink Mini 2K+, offre una risoluzione video più nitida e una chiarezza audio migliorata per una protezione costante. Con una risoluzione video 2K, una copertura più ampia e uno zoom fino a 4x, potrai catturare immagini più dettagliate grazie alla visione notturna a colori con spotlight LED integrato.
Vantaggi pratici:
- Registrazione di video con risoluzione 2K e zoom fino a 4x per una visione più dettagliata
- Audio bidirezionale con cancellazione del rumore per conversazioni più chiare e naturali
Inoltre, con Blink Mini 2K+ potrai ricevere notifiche intelligenti basate sull’intelligenza artificiale, come il rilevamento di persone e veicoli, con un piano di abbonamento Blink opzionale. La installazione è facile e veloce, e potrai collocare la telecamera ovunque, anche all’esterno con l’adattatore di alimentazione resistente alle intemperie.
Altri vantaggi:
- Utilizza Blink Mini 2K+ come suoneria per la tua Blink Video Doorbell, ricevendo un allarme in tempo reale quando qualcuno preme il campanello
- Archivia in sicurezza le tue registrazioni sul cloud con un periodo di prova gratuito di 30 giorni del piano di abbonamento Blink Plus
Blink Mini 2K+ è compatibile con dispositivi Alexa-enabled, quindi potrai controllare la tua casa intelligente con la tua voce. Inoltre, nella confezione troverai tutto il necessario per l’installazione, compresa la telecamera, il kit di montaggio, il cavo USB e l’adattatore di alimentazione.
Non aspettare ancora, acquista ora Blink Mini 2K+ e scopri una nuova era di sicurezza domestica!
