Camera, Question time oggi con Pichetto, Musumeci, Abodi, Ciriani e Foti

Oggi, alle 15, si tiene il Question time in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, con il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che affronta interrogazioni riguardanti lo sviluppo della produzione energetica da biomasse, la sicurezza sismica e la conformità ambientale del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, e le iniziative per la ricerca e produzione di energia nucleare e da fusione in Italia.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, risponde a domande sulla sicurezza della diga Trinità e la prevenzione di crisi idriche in Sicilia, oltre a promuovere la cultura della prevenzione del rischio idrogeologico nelle scuole.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, discute iniziative per promuovere lo sport e modernizzare gli impianti sportivi scolastici.

L’attenzione si sposta poi al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il quale risponde a interrogazioni relative a modifiche legislative proposte dall’Autorità garante della concorrenza, mirate a tutelare il lavoro portuale e la competitività dei porti italiani, oltre a questioni riguardanti la concessione di proroghe per il rifacimento del ponte Preti e altre infrastrutture nella città metropolitana di Torino, e la validazione tecnica del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Infine, il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, parla di iniziative per garantire il raggiungimento degli obiettivi di copertura degli asili nido previsti dal Pnrr e dal Piano strutturale di bilancio, sia a livello nazionale che regionale.