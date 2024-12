Camera, oggi question time con il ministro Pichetto Fratin

Oggi, mercoledì 18 dicembre, alle 12.30, si tiene il question time trasmesso in diretta dalla Rai dall’Aula di Montecitorio, organizzato da Rai Parlamento. Durante l’incontro, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a diverse interrogazioni. Le tematiche trattate includono le iniziative per semplificare il meccanismo per la creazione di comunità energetiche rinnovabili, allo scopo di facilitare l’uso delle risorse del Pnrr (interrogazione di Cappelletti del M5s). Viene anche affrontata la questione dell’avvio di una politica nucleare in Italia, con focus sul progetto di legge annunciato (interrogazione di Squeri – F-Ppe) e sulla compatibilità ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina (interrogazione di Bonelli – Avs).

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interventi indirizzati al ministro della Salute riguardanti vari temi. Tra questi, il ritardo nell’adozione del piano pandemico e le azioni per garantire risorse adeguate al sistema sanitario in caso di emergenze sanitarie (interrogazione di Onori – Az-Per-Re). Vengono discusse le iniziative per migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario (interrogazione di Lupi – Nm(N-c-u-i)M-Cp) e le misure normative per rendere strutturale la deroga al vincolo di esclusività per alcune categorie del personale sanitario (interrogazione di Loizzo – Lega).

Inoltre, si parla della revisione della decisione di annullare le sanzioni per chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale contro il Covid-19 (interrogazione di Girelli – Pd-Idp) e del progresso degli interventi per potenziare il Sistema sanitario nazionale previsti dal Pnrr (interrogazione di Bignami – Fdi). Ulteriormente, si discute della strategia per prevenire eventuali epidemie di influenza aviaria o altri virus respiratori (interrogazione di Della Vedova – Misto-+Europa) e del potenziamento delle strutture sanitarie per l’emergenza-urgenza in vista del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 (interrogazione di Faraone – Iv-C-Re).