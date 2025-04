Camera, oggi question time con i ministri Tajani, Foti e Valditara

Oggi, mercoledì 2 aprile, alle 15, si tiene il question time in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio. Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, affronta interrogazioni riguardanti il Piano d’azione per l’export italiano nei mercati extraeuropei e le iniziative politiche relative al conflitto nella Striscia di Gaza, inclusa l’ipotesi di sospendere l’accordo di associazione tra l’Unione Europea e Israele. Inoltre, si discute della partecipazione italiana nello sviluppo del corridoio infrastrutturale Imec per il commercio tra Stati Uniti, Europa e India.

Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, risponde a domande sui tempi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), inclusa la possibile richiesta di proroga del cronoprogramma e il completamento delle opere entro il 2026. Si tratta anche di garantire trasparenza sullo stato di attuazione del Pnrr e sulla richiesta di pagamento della settima rata.

Infine, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni riguardanti la protezione delle docenti vincitrici del concorso “Pnrr 1” in congedo di maternità e le problematiche relative alle nuove indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione, che entreranno in vigore dall’anno scolastico 2026/2027. Si discutono anche iniziative per promuovere un collegamento proficuo tra scuola e mondo del lavoro, citando l’esperienza del liceo tecnologico sperimentale nella Val Polcevera, in provincia di Genova.