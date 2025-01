Camera, oggi question time con i ministri Tajani e Crosetto

Oggi, alle 15, si tiene il Question time trasmesso in diretta dalla Rai dall’Aula di Montecitorio, con la partecipazione di diversi ministri. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione riguardante le iniziative per l’educazione sessuale e affettiva, focalizzandosi sull’adeguatezza delle campagne informative. Inoltre, affronta un’altra interrogazione sul recente decreto ministeriale relativo alle tariffe per l’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ponendo particolare attenzione all’impatto economico sulle strutture private accreditate.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, interviene su un possibile accordo tra il Governo italiano e SpaceX per la sicurezza delle telecomunicazioni. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, discute la compatibilità del progetto di autonomia differenziata con il principio di equità nei servizi sanitari su tutto il territorio nazionale.

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, tratta delle iniziative internazionali e nell’Unione Europea per stabilizzare politicamente e rilanciare economicamente la Siria. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde su come affrontare il fenomeno dell’analfabetismo digitale, con proposte per introdurre l’informatica nelle scuole, utilizzando anche la piattaforma Syllabus.

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, si occupa di varie interrogazioni. Tra queste, discute le iniziative legislative per la sospensione dei termini per gli adempimenti contributivi dei liberi professionisti in casi già previsti per le scadenze fiscali. Affronta anche i ritardi nella pubblicazione dei dati relativi all’assegno di inclusione, nonché la nomina del dottor Mario Pepe a presidente della commissione di Vigilanza sui fondi pensione. Infine, parla delle misure per consolidare l’aumento dell’occupazione, in particolare nel Mezzogiorno.

Il Question time rappresenta un’importante occasione di confronto e dialogo tra il Governo e il Parlamento, trattando temi cruciali per la società italiana.