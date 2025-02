Camera, oggi question time con i ministri Ciriani, Pichetto Fratin, Calderone e Calderoli

Oggi, mercoledì 5 febbraio, alle 15, si tiene il question time in diretta dall’Aula di Montecitorio, curato da Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni riguardanti i centri per migranti in Albania e il loro impatto sui flussi migratori, e sui tempi di attuazione dei decreti per ridurre le liste di attesa sanitarie.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, affronta interrogazioni su diverse tematiche: le bonifiche nella Terra dei fuochi, le iniziative per gestire gli oneri concessori delle reti elettriche evitando l’aumento delle bollette, il risanamento ambientale di Taranto e lo stato della diga di Vetto, oltre a discussioni sui costi energetici per famiglie e imprese.

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni su iniziative per garantire trattamenti retributivi equi ai lavoratori e a presunti irregolarità nella gestione delle pratiche da parte del patronato Inca-Cgil, in particolare per la sede di New York. Infine, il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, risponde su iniziative per attuare la legge sull’autonomia differenziata, tenendo conto dei rilievi della Corte costituzionale.