Camera, oggi question time con i ministri Ciriani, Nordio, Urso, Lollobrigida e Schillaci

Oggi, mercoledì 9 aprile, alle 16.30, si svolge il question time trasmesso in diretta televisiva dall’aula di Montecitorio a cura di Rai Parlamento. Durante l’incontro, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a un’interrogazione riguardante l’applicazione del segreto di Stato. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, affronta diverse questioni, tra cui le criticità legate alla legge Severino per la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze di condanna non definitive, le iniziative per considerare i periodi trascorsi come genitori affidatari ai fini dell’adozione di minori, e il diritto all’affettività delle persone detenute.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, discute circa le misure per garantire la continuità produttiva e la protezione dei livelli occupazionali negli stabilimenti italiani del gruppo Beko, e le strategie per sostenere le imprese italiane in risposta ai dazi imposti dagli Stati Uniti, promuovendo anche l’esportazione verso altri mercati, inclusa la ratifica dell’accordo Ue-Mercosur.

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, fornisce informazioni sulle misure di sostegno economico per il settore agroalimentare in relazione alla crisi dei dazi e le iniziative a livello Ue per mitigare il loro impatto. Infine, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a un’interrogazione riguardante la salvaguardia delle risorse finanziarie destinate alla salute e alle prestazioni sociali, evitando che vengano dirottate verso investimenti militari.