Camera, oggi question time con i ministri Bernini, Salvini, Pichetto Fratin e Musumeci

Oggi, mercoledì 16 aprile, alle ore 15, si svolgerà il question time trasmesso in diretta dalla Rai dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponderà a interrogazioni riguardanti misure per rendere il sistema di ricerca italiano più attrattivo per ricercatori locali e stranieri; iniziative per attrarre ricercatori universitari dagli Stati Uniti e da altri Paesi, in relazione ai provvedimenti dell’Amministrazione Trump; e un piano di reclutamento straordinario per ricercatori in tenure track e per la stabilizzazione dei precari presso enti di ricerca italiani.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, affronterà interrogazioni su iniziative per migliorare l’efficienza dei servizi ferroviari e per tutelare diritti di passeggeri e lavoratori; garantire un adeguato servizio ferroviario estivo per le località costiere della Liguria, in relazione ai lavori di manutenzione del ponte sul Po; misure per regolare i prezzi dei voli durante le festività e la stagione turistica estiva; criticità legate all’attività di salvataggio bagnanti per le aziende balneari; e iniziative per proteggere i risparmi delle famiglie che hanno investito nell’abitazione, considerando l’inchiesta sulla normativa urbanistica a Milano.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponderà su iniziative per aumentare l’estrazione di gas e petrolio e l’importazione di gas naturale liquefatto, in relazione alla trattativa con gli Stati Uniti sui dazi. Infine, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, parlerà di regolamentazione dell’attività subacquea e della sicurezza connessa agli obiettivi del Piano del mare.