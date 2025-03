Camera, oggi Question time con Ciriani, Giorgetti, Pichetto Fratin e Giuli

Oggi, alle 15, si svolgerà il Question time trasmesso in diretta dalla Rai dall’Aula di Montecitorio, gestito da Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a interrogazioni relative alle iniziative per la tutela dell’ordine pubblico e il contrasto al degrado sociale nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria, oltre a quelle volte a preservare la memoria delle vittime di mafia, in seguito a recenti atti di oltraggio a Beppe Alfano a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, affronterà domande sulle risorse finanziarie da fornire agli Enti locali per i riconoscimenti degli incrementi contrattuali negli appalti di servizi, sull’impatto del progetto di riarmo della Commissione europea sui bilanci pubblici e sui titoli di debito pubblico, sull’applicazione di dazi da parte degli Stati Uniti su beni e servizi italiani, e sull’offerta pubblica di scambio da parte di Unicredit su Banco Bpm, con particolare riferimento ai poteri speciali sugli assetti societari.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponderà a interrogazioni sui progetti di impianti eolici nella provincia di Savona. Infine, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, affronterà interrogazioni relative alla valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico nazionale, soprattutto alla luce dei recenti ritrovamenti nei siti di Ostia Antica e Pompei, nonché sull’ampliamento delle categorie di beneficiari del cosiddetto ‘Art Bonus’.