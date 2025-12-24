Camera istantanea bambini 1080P

10.5 C
2.4 Inches/1080P Children’s Instant Camera with 32 GB Card and Printing Paper, Digital Camera for Girls Boys from 3 – 12 Years

La Macchina Fotografica Istantanea per Bambini dei tuoi Sogni!

Cerca una macchina fotografica istantanea che sia divertente, facile da usare e perfetta per i tuoi bambini? Ecco la soluzione! La nostra macchina fotografica istantanea per bambini è dotata di tecnologia di imaging istantaneo, che consente di stampare una foto in un solo secondo. Nessun bisogno di cartucce di inchiostro o toner, basta scegliere la modalità foto e premere il pulsante “Scatto” per ottenere una foto in bianco e nero.

Caratteristiche Multifunzionali

La nostra macchina fotografica per bambini è dotata di una vasta gamma di funzionalità, tra cui:

  • Stampa istantanea
  • Schermo da 2,4 pollici
  • Video 1080P
  • Zoom digitale 16X
  • Flash
  • Scatto continuo
  • Giochi
  • Filtri cornici
  • MP3

Vantaggi Pratici

  • Facile da usare: la macchina fotografica è progettata per essere facile da usare anche per i bambini più piccoli
  • Portatile: la batteria ricaricabile da 1000mAh consente di utilizzare la macchina fotografica per diverse ore senza bisogno di ricaricare
  • Accessori completi: la macchina fotografica include una corda colorata, una scheda da 32GB, 5 matite colorate e 3 rotoli di carta termica certificata

L’ideale per i tuoi Bambini

La nostra macchina fotografica istantanea è perfetta per bambini di età compresa tra 3 e 12 anni e può essere utilizzata come regalo di compleanno, Natale o per la festa dei bambini. I bambini possono utilizzarla per scattare selfie, creare vlog, registrare ogni momento della loro vita e persino disegnare su foto in bianco e nero.

Acquista Ora e Regala un Sorriso ai tuoi Bambini!

