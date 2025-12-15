10.5 C
CAMERA DI SICUREZZA OUTDOOR 2K

CAMERA DI SICUREZZA OUTDOOR 2K

New Ring Outdoor Camera Plus (Battery) | 2K with Ring Vision I DIY Wireless Outdoor Security Camera | alternative to CCTV system I 30-day free trial of Ring Home Plan

Scegli la sicurezza con New Ring Outdoor Camera Plus (Battery)

Non perdere mai i dettagli che contano. La nostra camera di sicurezza outdoor offre una visuale ampia e chiara in 2K Video, permettendoti di vedere più della tua casa o del tuo business. La qualità del video può variare in base alla larghezza di banda internet e alla temperatura del dispositivo.

Chiarezza anche in condizioni di scarsa illuminazione
La tecnologia Low-Light Sight rivela i colori veri e i dettagli in 2K anche nella quasi oscurità, utilizzando solo l’illuminazione stradale vicina per fornire una visuale chiara e colorata a qualsiasi ora.

Facile da installare e posizionare
La nostra camera può essere posizionata ovunque tu abbia bisogno, grazie al supporto incluso per il montaggio su tavolo, parete o soffitto. Inoltre, offre diverse opzioni di alimentazione, tra cui una batteria removibile e un pannello solare opzionale.

Vantaggi pratici:

  • Facile installazione senza bisogno di cavi
  • Connessione con Alexa per notifiche personalizzate e monitoraggio senza mani

Proteggi la tua casa con Ring Home Plan
Con il nostro piano, puoi salvare i video registrati per fino a 180 giorni, ricevere notifiche quando vengono rilevate persone e molto altro ancora. Non aspettare, scegli la sicurezza con New Ring Outdoor Camera Plus (Battery) e acquista ora per proteggere ciò che conta di più!

