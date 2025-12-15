8.6 C
CAMERA DI SICUREZZA INDOOR, HD, MOTION DETECTION, Alexa

CAMERA DI SICUREZZA INDOOR, HD, MOTION DETECTION, Alexa

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €39.99 – €21.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

Blink Mini Pan-Tilt Camera | Smart Indoor Security Camera, Plug-in, Two-Way Audio, HD Video, Motion Detection, Works with Alexa | White

Scopri il potere della visione totale con Blink Mini Pan-Tilt Camera

Con la Blink Mini Pan-Tilt Camera, puoi controllare tutto ciò che accade in ogni stanza, da un angolo all’altro, grazie a una visuale a 360° sul tuo smartphone, tablet o dispositivo compatibile con Alexa.

Una visuale senza limiti
Puoi ruotare da sinistra a destra e inclinare lo stand verso l’alto e il basso dall’app Blink per una visione migliore con qualità HD durante il giorno e infrarossi di notte.

Allerta in tempo reale
Ricevi avvisi di movimento in tempo reale sul tuo smartphone, in modo da poter intervenire o comunicare ovunque ti trovi.

Vantaggi pratici:

  • Installazione rapida e facile: collega il dispositivo, collega a Wi-Fi e segui le istruzioni nell’app Blink.
  • Compatibilità con Alexa: guarda video live HD, accendi e spegni la telecamera e molto altro quando connesso a Blink Mini.

Salva e condividi i tuoi video
Puoi salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) o in Cloud con un abbonamento Blink di 30 giorni gratuito.

Acquista ora e scopri la libertà di controllare tutto ciò che accade nella tua casa, in ogni momento e ovunque ti trovi!

