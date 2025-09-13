Came Treviso domina Alto Vicentino nel futsal amichevole

Nella seconda amichevole precampionato, la Came Treviso ha ottenuto una convincente vittoria contro l’Alto Vicentino Futsal, formazione che parteciperà al campionato di A2. La partita, giocata a Treviso, ha visto i padroni di casa affrontare un avversario motivato, con un primo tempo molto equilibrato che si è concluso 2-2.

Nel primo tempo, il gol di Andrè ha aperto le marcature per la Came Treviso, ma l’Alto Vicentino ha risposto con due reti di Lino, ribaltando temporaneamente il punteggio. Suton ha riportato parità prima dell’intervallo. Nel secondo tempo, la Came è scesa in campo con determinazione; Japa Vieira ha segnato subito, seguito da una doppietta di Andrè. Il giovane Perazzetta si è distinto con quattro reti, dimostrando grande potenziale. Padoan, un altro dei talenti dell’Under 19, ha messo a segno un gol, mentre gli esordienti Pillon e Leanza hanno fornito un’importante prestazione.

Nonostante le assenze di giocatori chiave come Gargantini, Donin e Antoniazzi, la Came Treviso ha mostrato una grande personalità e ha chiuso la partita con un netto 8-2, evidenziando le capacità della squadra in vista dell’inizio della stagione di Serie A Futsal.