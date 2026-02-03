13.4 C
Cambio nome hotel Usa a Milano dopo proteste contro l’Ice

Il noto albergo che ospita la delegazione statunitense alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha cambiato nome. Prima conosciuto come “Ice House”, ora è ufficialmente “Winter House”. Questo cambiamento è avvenuto a seguito delle forti proteste negli Stati Uniti contro l’agenzia anti-immigrazione Ice, accusata di brutalità e di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui omicidi in Minnesota.

Il nome “Ice House” richiamava, in un primo momento, l’idea di “ghiaccio” e non il significato legato all’acronimo dell’agenzia Immigration and Customs Enforcement. Tuttavia, le polemiche e le manifestazioni contro la Ice hanno spinto l’amministrazione a modificare il nome. Cheryl Preheim, corrispondente della NBC per le Olimpiadi, ha annunciato la novità sottolineando la pressione sociale subita e il forte sentimento di protesta nei vari eventi che si sono tenuti a Milano e in altre città.

Fino al 22 febbraio, l’Aethos Hotel continuerà a ospitare gli atleti della nazionale americana. Qui si celebreranno anche le medaglie degli sportivi durante i Giochi Invernali e diversi eventi sponsorizzati. Lo spazio rimarrà chiuso al pubblico, ma è attesa la visita del vicepresidente J.D. Vance e del segretario di Stato Marco Rubio.

