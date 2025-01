“Cambio la vita, devo farlo” Clamorosa svolta nella vita di Mara Venier, la conduttrice prende una decisione molto importante: l’annuncio

Mara Venier ha annunciato un’importante decisione nella sua vita: trasferirsi a Milano per supportare il marito, Nicola Carraro, che sta affrontando problemi di salute. Durante un’intervista con il settimanale Gente, la conduttrice di Domenica In ha condiviso dettagli sulla situazione di Nicola, chiarendo anche il significato di un post di Capodanno in cui appariva felice accanto a lui. In quel messaggio, Mara aveva scritto: “Noi. Il nostro Capodanno unico e inaspettato, ma l’importante è essere assieme. Buon anno amore mio, buon anno a tutti”.

La decisione di Mara di lasciare Roma è stata dettata dalla necessità di garantire il benessere del marito. Ha affermato che, al momento, Nicola non è in grande forma e si sta curando. Durante le festività natalizie, la coppia ha trascorso del tempo a Milano e ha deciso di rimanere lì, evidenziando un cambiamento significativo nella vita di Mara, che ha vissuto a Roma per 50 anni. Ha dichiarato: “Credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino”.

Questo trasferimento non rappresenta soltanto un cambiamento di residenza, ma anche la volontà di Mara di essere più presente nella vita di Nicola e di fornirgli il supporto necessario in un momento critico. La scelta di vivere a Milano dimostra quanto Mara tenga alla salute e al benessere del coniuge, mettendo da parte la propria carriera per prendersi cura di lui.

Inoltre, Mara ha sottolineato che la serenità e la felicità di Nicola sono importanti anche per lei, affermando: “Lui è l’amore grande, quando ci si ama è fondamentale essere vicini”. Questo messaggio mette in luce la forza del loro legame e il desiderio di Mara di assicurarsi che Nicola riceva tutto l’aiuto necessario in questo periodo difficile.

In sintesi, la conduttrice ha scelto di fare un passo indietro nella sua carriera per dedicarsi completamente a Nicola, dimostrando una grande dedizione e amore nei confronti del marito, in un momento che richiede il massimo supporto e presenza.