Cambio euro dollaro: previsioni e analisi attuale del mercato

La situazione economica globale continua a essere influenzata da diverse variabili macroeconomiche, ma le recenti decisioni in materia di dazi hanno portato a una certa stabilizzazione. Con l’implementazione definitiva dei dazi voluti dall’amministrazione Trump, si osserva una riduzione della volatilità sui mercati rispetto al passato.

Al momento attuale, il cambio euro-dollaro si attesta a 1,1670 e mostra segni di ripresa. Attualmente, si muove all’interno di un canale moderatamente rialzista, superando il livello intermedio di 1,1650. La soglia di resistenza principale è fissata a quota 1,17; se raggiunta, potrebbe confermare un orientamento bullish.

Tuttavia, nelle ultime sessioni si è manifestata una certa pressione ribassista in prossimità di questo livello di resistenza. È probabile che nel breve periodo il cambio si mantenga sotto 1,17, a meno che non inizi un processo di accumulazione da valori intorno a 1,1692/1,1695. Un eventuale scenario ribassista si svilupperebbe con arretramenti sotto i supporti a 1,1620 e 1,16, fino a toccare quota 1,1580. È cruciale che il cambio euro-dollaro riesca a restare al di sopra della soglia di 1,15618, che corrisponde alla media mobile esponenziale a 50 giorni; una discesa sotto questo valore potrebbe favorire prese di profitto.

Infine, il calendario economico della settimana non prevede eventi significativi per la giornata odierna, mentre importanti dati macro per Eurozona e Stati Uniti sono attesi per domani. In questo contesto, l’attenzione dei mercati sarà rivolta all’impatto dei dazi sui bilanci di imprese e sul commercio internazionale.

