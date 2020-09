Cambio di conduzione in corsa nel programma Ogni Mattina, in onda tutti i giorni su Tv8 con Alessio Viola ed Adriana Volpe.

Il giornalista nelle prossime due settimane non sarà più al timone dell’infotainment dato che sarà costretto a restare in convalescenza dopo un incidente che ha fatto in motorino.

Un riposo forzato (nulla di grave, solo una frattura al naso) che lo vedrà quindi lontano da Ogni Mattina fino a metà ottobre. Il programma non sarà però condotto in solitaria da Adriana Volpe, ma entreranno al posto di Alessio Viola due giornalisti: da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ci penserà Monica Peruzzi (già conduttrice del Tg8), mentre da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre sarà la volta del giornalista (e già inviato di Ogni Mattina) Daniele Piervincenzi.

Alessio Viola tornerà in video – se tutto va bene – lunedì 12 ottobre.

Tv8 in una nota ha augurato una pronta guarigione al conduttore “con la speranza di riaverlo presto alla conduzione del suo morning show“.

Ogni Mattina rischia la chiusura per bassi ascolti?

Come riportato da Giuseppe Candela di Dagospia in un articolo dello scorso mese, Ogni Mattina sarebbe a rischio chiusura, ma non nell’immediato, bensì a fine anno (se gli ascolti non dovessero migliorare).