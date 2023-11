Cambio alla guida tecnica dell’Udinese: addio Sottil, benvenuto Cioffi

In collaborazione con: Bazoom

Il palcoscenico del calcio di serie A è stato animato dall’annuncio di un cambio alla guida tecnica dell’Udinese. A seguito di un avvio di stagione meno che soddisfacente, l’Udinese ha detto addio ad Andrea Sottil ed è pronta ad accogliere Gabriele Cioffi come nuovo timoniere. Questa mossa è vista come un tentativo strategico di ravvivare le prestazioni della squadra e risalire la classifica della Serie A. Ecco uno sguardo più da vicino ai dettagli di questa transizione e alle aspettative che la accompagnano.

La decisione di dire addio a Sottil

L’incarico di Andrea Sottil come allenatore dell’Udinese si è concluso a causa delle prestazioni insoddisfacenti della squadra nella fase iniziale della stagione 2023/2024. Nonostante le aspettative fossero alte, la compagine friulana ha riscontrato difficoltà fin dall’inizio, registrando nessuna vittoria nelle prime nove partite del campionato e accumulando solamente sei punti. Il loro ultimo incontro con il Lecce, che si è concluso con un pareggio per 1-1, ha segnato la partita finale di Sottil alla guida dell’Udinese.

Il gol del pareggio segnato dal Lecce negli ultimi momenti della partita ha impedito all’Udinese di assicurarsi una tanto agognata vittoria, segnando così il destino di Sottil. La mancanza di successi ha inevitabilmente aumentato la pressione sul tecnico, culminando nella decisione del club di procedere con un cambio alla guida. La notizia dell’esonero di Sottil è stata annunciata attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali dell’Udinese, dove la società ha espresso i più sentiti ringraziamenti al mister per la professionalità e l’impegno sempre dimostrati durante il suo mandato.

Gabriele Cioffi: il nuovo volto alla guida

La dirigenza dell’Udinese ha scelto Gabriele Cioffi come successore di Andrea Sottil, inaugurando una nuova era per la squadra. All’età di 48 anni, Cioffi non è nuovo al panorama della Serie A. Questo incarico segna il suo ritorno nella massima serie, dopo una parentesi con l’Hellas Verona che si è conclusa con il suo esonero l’11 ottobre 2022, dopo soli nove incontri. La sua permanenza a Verona ha visto solo cinque punti conquistati, posizionando la squadra al terz’ultimo posto in classifica. Nonostante il periodo infruttuoso a Verona, a Cioffi è stata ora concessa una nuova opportunità di lasciare il segno con l’Udinese.

Il precedente impegno di Cioffi con l’Udinese

Interessante notare che non si tratta del primo viaggio di Cioffi con l’Udinese. Aveva precedentemente servito come vice di Luca Gotti prima di assumere il ruolo di primo allenatore dal dicembre 2021 al giugno 2022. Il rapporto e la familiarità che condivide con l’ambiente dell’Udinese potrebbero rappresentare un vantaggio sostanziale per adattarsi rapidamente allo scenario attuale e lavorare per migliorare le prestazioni della squadra. Il suo predecessore, Sottil, invece, parte con i ringraziamenti sentiti del club per la dedizione e la professionalità dimostrate durante il suo mandato.

La decisione dell’Udinese di apportare un cambio alla guida tecnica sottolinea l’ambizione del club di cambiare rotta e lottare per una posizione più forte in Serie A. Con Gabriele Cioffi di nuovo in bianconero, si apre un nuovo capitolo colmo di aspettativa e speranza per la compagine friulana. Solo il tempo dirà se questa scelta manageriale si tradurrà in una trasformazione positiva sul campo ed eleverà lo status dell’Udinese nel competitivo ambito del calcio di Serie A.