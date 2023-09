Cambiata la Gatta Nera del Mercante in Fiera: perché e chi è la nuova

Conosciamo tutti benissimo le puntate precedenti della soap sulla Gatta Nera della nuova edizione de Il Mercante In Fiera di Rai2. In pochi però sanno che nell’ultimo episodio è stata cambiata.

Facciamo un recap degli episodi precedenti. Pino Insegno sostiene che Ainett Stephens non sia più idonea per quel ruolo, quest’ultima si offende e pretende le scuse, il conduttore non gliele fa e mette in dubbio la presenza di una effettiva Gatta Nera nella nuova edizione; poi il cambio idea e l’arrivo della modella Candelaria Solorzano per quel ruolo e infine la sostituzione all’ultimo minuto a causa di una storia Instagram.

“Neanche il tempo di cominciare che l’avventura di Candelaria Solorzano come Gatta Nera si sarebbe già conclusa” – le parole di Davide Maggio – “Dopo avervi anticipato il suo ingaggio a Il Mercante in Fiera, possiamo annunciarvi in anteprima anche la sua probabile defenestrazione. La Rai, infatti, avrebbe già deciso di estrometterla dal nuovo programma di Rai2 in seguito ad una controversa storia apparsa su Instagram e portata alla ribalta da Dagospia”.

Ecco il video incriminato:

COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

Cambiata all’ultimo la Gatta Nera del Mercante in Fiera: ecco perché e chi è la nuova

E ora? Sempre Davide Maggio, che in anteprima aveva annunciato l’arrivo di Candelaria Solorzano, ha svelato che la nuova Gatta Nera sarà la Miss Italia in carica, ovvero Lavinia Abate.

Romana, 19 anni, pratica danza da 12 anni e per 9 anni ha fatto parte del coro dell’Accademia Di Santa Cecilia. Studia composizione e ama cantare e creare musica. Vorrebbe diventare una cantautrice o una compositrice; nella serata dell’incoronazione Lavinia ha cantato sul palco un brano che ha scritto lei stessa, “Vino Rosso”.