Cambiaso al City? L’agente conferma e ‘punge’ la Juventus

Andrea Cambiaso non si trasferirà al Manchester City. Il terzino è rimasto alla Juventus nonostante l’interesse di Guardiola, che lo aveva individuato come il sostituto ideale di Kyle Walker, trasferitosi al Milan. Il Manchester City aveva offerto circa 60 milioni di euro, ma la Juventus ha rifiutato, richiedendo almeno 80 milioni per il suo cartellino.

La trattativa quindi è saltata, ma non si esclude che possa essere rimandata all’estate prossima. L’agente di Cambiaso, Giovanni Bia, ha confermato l’interesse da parte del Manchester City, dichiarando a Radio Kiss Kiss Napoli: “Tutto vero, Guardiola lo voleva”. Bia ha anche affermato che le notizie circolate sui giornali riguardo alla trattativa sono autentiche, lasciando intendere che spetterà alla Juventus chiarire la situazione.

La Juventus ha dunque scelto di mantenere Cambiaso, ritenendolo un elemento fondamentale per la squadra. Il terzino ha dimostrato di avere un ruolo importante nella formazione bianconera e la società ha preso una decisione strategica per evitare di indebolirsi in un momento cruciale della stagione.

Il futuro del calciatore rimane incerto, ma le sue prestazioni nella Juventus potrebbero influenzare nuovamente l’interesse di club come il Manchester City nell’immediato futuro. Cambiaso potrebbe continuare a attrarre attenzioni, ma per ora rimane a disposizione di Massimiliano Allegri per affrontare le sfide in campionato e nelle competizioni europee.