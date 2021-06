Facebook sarebbe pronto ad annunciare la sospensione della clausola che sinora ha garantito ai politici una sorta di protezione dalle regole contro il linguaggio violento: il Washington Post ha ricordato che dalle elezioni presidenziali americane del 2016, il social di Zuckerberg ha sempre fatto una sorta di bilancio tra la “notiziabilità” del post di un esponente politico e la sua potenziale pericolosità.

Questa cosa sta però per cambiare: il valore giornalistico del contenuto non sarà più un fattore per proteggere da eventuali interventi chi comunque veicola messaggi di odio: la decisione fa parte di una serie di misure che Facebook adotterà in risposta alle raccomandazioni del suo Oversight Board, l’organismo di controllo indipendente della piattaforma. È lo stesso che si è dovuto esprimere sulla possibilità di riattivare l’account di Donald Trump, sospeso dai social dopo l’assalto al Congresso da parte dei suoi sostenitori il 6 gennaio scorso: dopo 4 mesi, la cosiddetta corte Suprema di Facebook ha confermato il bando per l’ex presidente, affermando però che non può intendersi in modo permanente (una seconda valutazione è attesa entro fine 2021).

Inoltre, il Board raccomandava di “adottare una politica più chiara e trasparente” relativamente a questo tipo di interventi, appunto modificando (o eliminando) la clausola della notiziabilità, perché “le stesse regole devono essere applicate a tutti gli iscritti”, politici compresi.

Negli scorsi anni Facebook, che aveva varato questa clausola ai tempi della prima campagna di Trump, che già allora riempiva i social di attacchi ai migranti e invocava il Musilm Ban, è stato duramente criticato per essere stato troppo permissivo con l’ex presidente e altre figure di spicco del suo staff.