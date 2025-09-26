Cambiamento demografico e tecnologia: sfide per l’Italia

La sfida economica per l’Italia nel prossimo decennio è rappresentata dal cambiamento demografico, che richiederà un adattamento senza precedenti delle aziende, con la tecnologia come protagonista. A dichiararlo è Daron Acemoğlu, Premio Nobel per l’Economia, durante il Fattore R – Romagna Economico Forum, che si è tenuto a Cesena.

Acemoğlu ha parlato dell’importanza delle nuove tecnologie nelle politiche economiche, evidenziando le difficoltà dei governi nel tenere il passo con i rapidi cambiamenti, specialmente in Italia e nell’Unione Europea. La necessità di investire in innovazione è decisiva, con l’Intelligenza artificiale che dovrà seguire regole definite dalle autorità per essere efficace. Ha anche lodato il made in Italy, particolarmente forte nei settori della moda e agroalimentare.

Il Forum è stato aperto dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, che ha sottolineato l’importanza di affrontare la congiuntura negativa degli ultimi mesi. Le sue priorità per il territorio includono la riduzione dei costi energetici e investimenti nella logistica, evidenziando la necessità di stabilità negli approvvigionamenti energetici e nella riduzione delle emissioni. Ha affermato che la competizione si basa sulla creatività e sulla realizzazione di prodotti innovativi.

Antonio Patuelli, Presidente di Abi, ha parlato del credito, indicando un surplus di prestiti offerti rispetto alla domanda delle imprese, mentre c’è una forte richiesta di mutui da parte delle famiglie. La pressione fiscale deve incentivare gli investimenti.

Le Camere di Commercio della Romagna hanno presentato un’analisi che mostra un aumento della produttività e degli investimenti. Tra il 2018 e il 2023, gli investimenti netti sono cresciuti del 20,3%, con un forte contributo delle medie imprese. La realizzazione di un vero mercato unico in Europa potrebbe abbattere significativi costi burocratici.

Numerosi imprenditori hanno partecipato a tavole rotonde su temi economici cruciali, affrontando sfide come l’instabilità geopolitica e la necessità di innovazione e formazione.