Cambiamento climatico in Friuli Venezia Giulia

Viviamo in un tempo in cui ogni decisione pubblica richiede una base informativa solida. La divulgazione di qualità non è un accessorio, ma una condizione di trasparenza fondamentale: i cittadini devono poter capire, non solo percepire. essenziale spiegare i fenomeni con chiarezza, senza semplificazioni fuorvianti, a partire da dati certificati e modelli scientifici robusti.

Arpa FVG è l’unico ente che possiede la legittimazione tecnica per farlo: raccoglie, elabora e valuta con professionalità migliaia di dati ogni giorno, dal monitoraggio delle acque alla qualità dell’aria. Lo ha dimostrato anche con tante iniziative di divulgazione e diffusione dove le informazioni vengono presentate in modo comprensibile, ma senza perdere rigore scientifico.

Il Friuli Venezia Giulia è chiamato a fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico. Eventi estremi più frequenti, periodi di siccità prolungata, stress sulle falde, erosione costiera, incendi: tutto questo impone nuovi modelli di gestione. Solo nell’ultimo anno, la regione è stata investita da fenomeni piovosi talmente intensi da dover mettere in discussione gli stessi modelli previsionali.

Per far fronte a questi cambiamenti, servono investimenti in conoscenza, modellistica e tecnologie. Arpa FVG sta sviluppando strumenti previsionali sempre più avanzati, capaci di simulare scenari futuri e di supportare le scelte della Regione, dai piani urbanistici alle strategie energetiche. La forza sta nel legare la visione politica a un solido supporto tecnico-scientifico: l’obiettivo è costruire un territorio più resiliente, dove ogni intervento tenga conto delle condizioni che avremo tra venti o trent’anni, non solo di quelle odierne.

L’educazione ambientale è uno dei pilastri del nostro impegno, ma dev’essere chiara, onesta e soprattutto non ideologica. Non possiamo chiedere ai cittadini cambiamenti di comportamento se prima non offriamo strumenti per comprendere i fenomeni. Per questo la Regione, insieme ad Arpa, sta puntando su percorsi che uniscono esperienza diretta, divulgazione scientifica e senso critico. L’obiettivo è far nascere una consapevolezza autentica, non dettata da slogan ma da conoscenza. Solo una generazione che capisce davvero come funziona il proprio territorio potrà difenderlo e innovarlo.