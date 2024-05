Cambiamenti nel regolamento e novità su Sanremo: Carlo Conti al TG1

Mesi di indiscrezioni e rumor, poi stamani la Rai ha ufficializzato la conduzione di Carlo Conti per i due prossimi Festival di Sanremo e a poche ore dalla conferma abbiamo già il primo intervento in diretta. Il presentatore toscano infatti è stato ospite del TG 1 (che proprio stamani aveva dato la notizia del suo ritorno al Teatro Ariston). Conti ha fatto intendere che ci saranno dei cambiamenti nel regolamento voluto da Amadeus e che vedremo delle novità. Per sapere qualcosa sui co-conduttori invece è ancora troppo presto.

“Buonasera agli amici del Tg1. I Conti tornano. Ho ricevuto più messaggi oggi, che quando è nato mio figlio. Dopo anni torno al Festival, che è cambiato e sono cambiato anche io, sono invecchiato. Basta vedere le immagini del primo Festival per vedere come sono cambiato, il colore della pelle è uguale ed è rimasta anche la voglia di tenere alto il nome di Sanremo, che è una festa della musica italiana. Voglio portare avanti questo importante Festival, così come hanno fatto alla grandissima Claudio Baglioni e Amadeus. Se ho un po’ di ansia? Io non mi emoziono mai, ma nei momenti prima di entrare sul palco del Teatro Ariston sì.

Dove ascolterò i brani da scegliere per la gara? Qui nel mio angolino, nel mio studio. Qui ascolterò tutte le canzoni, prima delle nuove proposte e poi dei big. Il regolamento? Non posso anticipare nulla perché non lo so nemmeno io, quindi non posso ancora dire nulla. Se ci saranno dei cambiamenti nel regolamento? Forse sì, qualcosa sì cambierà. Ci sto pensando e ragionando sopra. Qualche novità in quel senso ci sarà, ma poi Sanremo resta senpre Sanremo. Adesso iniziamoa. metterci al lavoro con serenità e leggerezza. In questo periodo ce n’è sempre bisogno”.