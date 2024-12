Cambiamenti nel Mondo del Giocatore

Il Fantasanremo tornerà nel 2025 con diverse novità significative. L’annuncio è giunto a pochi mesi dal Festival di Sanremo, previsto per febbraio al Teatro Ariston, dove Carlo Conti sarà il presentatore e direttore artistico. Una delle principali modifiche riguarda la composizione delle squadre: non più 5 artisti, ma 7, inclusi 5 titolari e 2 riserve. Gli appassionati del gioco avranno la possibilità di gestire la propria formazione in modo più flessibile, potendo effettuare modifiche quotidiane durante il Festival, dalle 8 alle 20, per massimizzare il punteggio.

Inoltre, il ruolo del capitano subirà un cambiamento: non raddoppierà più i punti della serata finale, ma moltiplicherà i punteggi derivanti dai piazzamenti nella top 5 per ogni serata, insieme ai bonus e malus relativi alla classifica generale. È stato confermato che il budget a disposizione dei giocatori, espresso in “baudi”, rimarrà a 100, ma i costi degli artisti saranno ridotti per facilitare la formazione delle nuove squadre allargate.

Il Festival di Sanremo 2025 si svolgerà dall’11 al 15 febbraio e Carlo Conti sarà affiancato da Alessandro Cattelan nella serata finale. I nomi dei co-conduttori per le altre serate sono ancora indefiniti, ma ci sono indiscrezioni che suggeriscono possibili partecipazioni di Geppi Cucciari, Selvaggia Lucarelli, Alessandro Gassmann e Claudio Pandolfi. Tra gli artisti in gara, sono già stati annunciati nomi di spicco come Achille Lauro, Noemi, Elodie e Massimo Ranieri.

Il team del Fantasanremo ha comunicato che le modifiche sono state introdotte per rendere il gioco più interessante, sottolineando che non cambiare la formazione potrebbe non essere una scelta vantaggiosa. Sono quindi attese ulteriori sorprese per l’edizione del 2025, che potrebbe riservare colpi di scena e novità entusiasmanti. Con 30 artisti in gara, il Fantasanremo si propone di offrire un’esperienza di gioco rinnovata e coinvolgente in concomitanza con uno dei festival musicali più attesi d’Italia.