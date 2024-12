Cambiamenti di Gennaio: La Strategia del Nove

La trasmissione Chissà chi è, che in passato era conosciuta come I Soliti Ignoti e condotta da Amadeus, ha registrato ascolti deludenti su Nove, con uno share mai superiore al 3,6%. Per questo motivo, il 21 dicembre sarà l’ultima puntata in prima serata. Tuttavia, non si tratta di una chiusura definitiva; a partire da gennaio 2025, il programma si sposterà in prima serata.

Negli ultimi due mesi, Chissà chi è ha faticato a trovare il proprio pubblico, in netto contrasto con i tempi in cui la trasmissione su Rai 1 attirava grandi ascolti. Amadeus ha lasciato la Rai per Nove, nel contesto di un cambiamento significativo dopo l’acquisizione da parte di Warner Bros. Discovery. La scarsa performance auditel ha portato Nove a rivedere la propria strategia, optando per la modifica della programmazione.

Nell’attuale panorama televisivo, altri programmi, come Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, hanno ottenuto risultati migliori. Nonostante ciò, Amadeus continua a essere una figura di spicco nel panorama televisivo italiano, avendo ottenuto successi con La Corrida, che ha raggiunto un consistente 5,6% di share nella prima parte del suo programma e il 7,7% nella seconda.

La rete ha confermato che Amadeus non rimarrà senza progetti. Oltre a Chissà chi è, che verrà riproposto in un nuovo slot orario, si prevede che il conduttore possa avere in cantiere un programma inedito da trasmettere nella fascia dell’access prime time nel 2025.

In conclusione, sebbene Chissà chi è non abbia ottenuto il successo sperato su Nove, il futuro di Amadeus sembra garantito con nuove opportunità in arrivo. La trasmissione cambierà prospettiva e collocazione, con la speranza di attrarre un pubblico più ampio nella sua nuova fase.