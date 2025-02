Cambiamenti climatici, i rischi per la salute dei bambini

I cambiamenti climatici causati dalle attività umane hanno un impatto significativo sulla frequenza e sull’intensità di eventi estremi come ondate di calore, siccità, inondazioni e incendi, con conseguenze dirette sulla salute umana. Questi fenomeni sono associati a un aumento del rischio di mortalità, lesioni acute e ricoveri ospedalieri, anche giorni o settimane dopo la loro manifestazione.

Una ricerca pubblicata su “Environment International” dall’Epidemiologia della Città della Salute di Torino analizza gli effetti cronici sulla salute respiratoria nei neonati derivanti dall’esposizione a eventi estremi legati al cambiamento climatico. I risultati evidenziano che il cambiamento climatico influisce sulla salute fin dai primi anni di vita, sottolineando l’importanza di misure di mitigazione e adattamento per proteggere le generazioni future e per salvaguardare le fasce vulnerabili della popolazione, come i neonati.

Lo studio, condotto nell’ambito del progetto NINFEA, ha coinvolto oltre 6000 bambini, raccogliendo dati relativi all’emergere di problemi respiratori tra i 6 e i 18 mesi. I ricercatori hanno riscontrato un aumento del rischio di fischi al torace in correlazione con l’esposizione a periodi di siccità estrema e ondate di calore nel primo anno di vita.

L’indagine ha integrato informazioni geocodificate sugli indirizzi di residenza dei partecipanti con dati climatici per analizzare l’impatto degli eventi estremi sulla salute respiratoria, considerando variabili socioeconomiche e ambientali. I risultati illuminano le potenziali implicazioni a lungo termine del cambiamento climatico sulla salute, suggerendo la necessità di politiche di prevenzione e riduzione dell’esposizione agli eventi meteorologici estremi fin dai primi anni di vita.