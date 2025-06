Cambiamenti Ambientali e Malattie Zoonotiche in Trentino

TRENTO. Si intensificano le preoccupazioni per l’impatto dei cambiamenti ambientali e della globalizzazione nella diffusione delle malattie infettive di origine animale. Nei primi mesi del 2025 sono già stati registrati due casi di encefalite da zecche (TBE) in Trentino. Questi temi sono stati al centro del convegno “Zoonosi emergenti e riemergenti. Gli effetti dei cambiamenti climatici e della globalizzazione”, organizzato dagli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi, Odontoiatri, Professioni Infermieristiche, Medici Veterinari e Farmacisti.

L’evento ha visto la partecipazione di esperti provenienti da diverse parti d’Italia, con l’obiettivo di analizzare come i cambiamenti climatici, l’aumento dei trasporti e l’interconnessione tra esseri umani, animali e ambiente possano rappresentare nuove sfide per la salute pubblica. L’assessore Mario Tonina ha evidenziato che tali dinamiche favoriscono l’emergere di zoonosi, malattie che si trasmettono dagli animali all’uomo, sottolineando l’importanza di rispondere a queste sfide sanitarie.

Tonina ha proposto un approccio integrato, conosciuto come "One Health", che comprende la salute umana, animale e dell’ecosistema. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra diverse discipline per affrontare in modo efficace le problematiche sanitarie. Durante il convegno, particolare attenzione è stata prestata alle arbovirosi, malattie virali trasmesse da insetti, poiché i cambiamenti climatici modificano la distribuzione e l’attività di molti dei loro vettori, favorendo l’introduzione di nuove specie esotiche in Italia.

Fonte: www.ildolomiti.it