Cambiamenti a Mediaset: alcuni volti noti fuori e un possibile ritorno

Sembra che a Cologno Monzese ci sia aria di cambiamenti, tra un possibile comeback e degli arrivederci. Pare infatti che non rivedremo alcuni volti noti e che invece un personaggio molto amato – che adesso lavora in Rai – possa fare il suo ritorno su Canale 5. Stando a quanto ha riportato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe riportare Alessia Marcuzzi a Mediaset.

“Piersilvio Berlusconi avvierà a breve una serie di importanti cambiamenti in alcune posizioni chiave della dirigenza di Mediaset, un giro di poltrone che farà molto rumore. Ci saranno alcune importanti novità anche sul versante artistico che vedrà alcuni volti noti salutare il Biscione ed nuovi entrare. A tal proposito si fa sempre più insistente a Cologno Monzese la voce che il figlio del Cavaliere abbia come obiettivo quello di far rientrare in azienda Alessia Marcuzzi, storico volto Mediaset e da lui molto amata e stimata. Intanto la conduttrice romana sta andando in onda con il suo nuovo programma Boomerissima. Riuscirà Piersilvio a riportarla all’ovile?”