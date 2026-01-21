9.8 C
Cambia vita a 40 anni in Italia

Cristina Valarani ha lasciato la sua carriera da perito elettronico per aprire un laboratorio sartoriale a Milano, trasformando quella scelta coraggiosa in uno spazio creativo e sociale frequentato da persone di tutte le età. La sua storia è una dimostrazione che cambiare vita è possibile e che il “saper fare” può diventare un’occasione di incontro, memoria e autonomia.

Dopo anni di lavoro stabile in un’azienda multinazionale, Cristina ha deciso di cambiare vita a causa di una crescente insoddisfazione. La svolta è arrivata per caso, passando accanto a un negozio di patchwork, e da lì è nato un progetto che l’ha portata a investire i suoi risparmi e a aprire il suo laboratorio sartoriale. Non è stato un cambio d’identità, poiché Cristina cuciva già da sempre e aveva una passione per l’insegnamento, ma è diventata padrona del proprio tempo e dei propri ritmi.

Il laboratorio di Cristina non è un semplice luogo di apprendimento tecnico, ma un ambiente vivo e in continua evoluzione dove l’età non è un limite. Ogni persona è seguita individualmente e può scegliere cosa realizzare, con quali tempi e secondo la propria ispirazione. Non esistono scadenze né confronti, e l’importante è sentirsi a proprio agio nel processo creativo. Il laboratorio è anche uno spazio di ascolto e di condivisione, dove le persone possono confidarsi e scoprire di avere molto in comune.

Cristina ha saputo valorizzare il significato più profondo del “saper fare” e nel suo laboratorio non si recuperano solo stoffe, ma anche storie. Le persone possono trasformare oggetti vecchi in nuovi, dando forma a ricordi e a emozioni. Questo approccio emozionale all’artigianato si riflette anche nella trasformazione delle persone, che possono scoprire nuove passioni e talenti.

Cristina ha portato il suo lavoro anche fuori dalle mura del laboratorio, partecipando a fiere e cercando di accedere a fondi pubblici per sostenere la sua attività. Il tema dell’accesso ai fondi pubblici è critico per le piccole realtà artigiane, ma Cristina è riuscita a ottenere sostegno e a continuare a migliorare. Il suo obiettivo è continuare a insegnare, progettare e dare forma alle idee delle persone, e crede che il suo laboratorio sia un esempio di come l’artigianato possa tornare a essere centrale nella società.

