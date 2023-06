Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Gian Maria Sainato e Luca Vetrone hanno fatto un bel cappottino a Helena Prestes nel corso dell’ultimo daytime de L’Isola dei Famosi.

I quattro naufraghi – radunati su un tronco per mangiare la propria porzione di riso – hanno analizzato il comportamento della modella brasiliana, tutt’ora in nomination contro Gian Maria Sainato. “Si sta sforzando di essere buona ma non è buona, è tutta una strategia perché è in nomination, è furba! Non mi fido di questo suo atteggiamento da agnellino“, ha detto il suo avversario di televoto. “Helena vorrebbe proprio sbroccare, si sta trattenendo un botto“, ha aggiunto Luca Vetrone.

Camassa e Lo Cicero su Helena: “In hotel massacrava Nikita”

A sferrare i colpi più forti sono stati però Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero che hanno portato alla luce un fatto avvenuto lontano dalle telecamere prima dell’inizio del reality show.

“Vi ricordate in hotel quando ha massacrato Nikita che ne parlava male?” – ha esordito la Camassa – “È successo durante il servizio fotografico“. Notizia confermata dallo sportivo: “Ha detto che non è un’amica e che l’ha conosciuta solo per il programma, ma che le sue amiche sono altre“.

Una storia verosimile dato che quando Nikita Pelizon si è gettata dall’elicottero per farle una sorpresa, Helena Prestes neanche l’aveva riconosciuta. “Chi è, una mia amica? Allora è Dayane? O Soleil?“.

Pamela Camassa: “Helena Prestes? La più falsa di tutti”

“Non credo a nulla di questo suo nuovo atteggiamento. Fa la vittima e la buona adesso, ma nulla di quello che dice mi convince. […] Lei è pazza! Di punto in bianco dice l’opposto di quello che diceva prima” – le parole di Pamela su Helena qualche giorno fa – “Come posso far finta di nulla? Quando stavamo nelle chicas ci parlavo il minimo indispensabile. Io stavo sempre con Cristina e Corinne e non con lei. Secondo me a lei non frega nulla di stare con tutti noi. Per me è finta come cosa questo suo avvicinamento. Ora fa la cagnolina bastonata e qualcuno ci crede. Ora fa peace and love con tutti. Ho capito che lo fa perché è sola, ma allora doveva pensarci prima e comportarsi decentemente”.