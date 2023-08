CALZITALY Collant Opaco Curvy Taglie Forti, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 60 DEN, Made in Italy

Descrizione prodotto

LYCRA XCEPTIONELLE HOSIERY: NATURALMENTE DONNA

*LYCRA XCEPTIONELLE*hosiery è il nuovo filato progettato grazie alla nuova tecnologia a servizio delle forme più generose e in grado di garantire il massimo comfort ed eleganza su un’ampia gamma di taglie.

CARATTERISTICHE:

Zona del cavallo progettata e costruita con filati ad alta denaratura che riduce l’effetto sfregamento tra le cosce e offre maggiore resistenza.Elastico e corpino confortevoli, realizzati in modo da non lasciare inestetici segni sulla pelle nella zona della vita e delle cosce.Corpino realizzato in maglia ultra leggera per offrire una maggiore freschezza nella parte altaEliminazione di inserti e cuciture (banda dorsale) per ottenere un collant più fashion e attraente.

DENARATURA

20 DEN 40 DEN 40 DEN 60 DEN 60 DEN

BANDE ANTISFREGAMENTO

✓

✓

✓

✓

NO

RIPOSSANTE

NO NO 6 mm/Hg NO NO

APARENZA

Velato Velato Velato Opaco Opaco

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 22,5 x 14,6 x 2 cm; 60 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 21 febbraio 2019

Produttore ‏ : ‎ Calzificio Schinelli

ASIN ‏ : ‎ B0842TCLWW

Numero modello articolo ‏ : ‎ 01287L

Categoria ‏ : ‎ Donna

COMPOSIZIONE: 93% Poliammide, 6% Lycra, 1% Cotone

DENARI: 60 DEN | FASCE ANTI SFREGAMENTO: Fasce sulle cosce per evitare sfregamenti e per assicurare un maggior confort.| TASSELLO IN COTONE: Rombo in cotone cucito tra le gambe dei collant per aumentare il confort e l’igiene di chi li indossa. CUCITURA PIATTA: Tipo di cucitura (realizzata manualmente senza sovrapposizione di materiali) che rimane piatta e appoggia delicatamente sulla pelle riducendo i segni sul corpo .

PUNTE RINFORZATE INVISIBILI: Un’area rinforzata nella punta la quale riduce le smagliature e allunga la vita utile della calza.| COLORI DISPONIBILI: Nero, Blu, Arancione, Ocra, Verde, Verde oliva, Blu jeans, Vinaccia | TAGLIE DISPONIBILI: L, XL, 2XL, 3XL, 4XL – Guarda la tabella taglie nell’ultima immagine del prodotto

✨ High Quality MADE IN ITALY with love ✨ | Tutti i prodotti CALZITALY possiedono il CERTIFICATO STANDARD 100 by OEKO-TEX

15,95€