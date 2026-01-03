12.1 C
Calzature italiane: segnali di stabilizzazione

L’indagine del Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici evidenzia un netto miglioramento nel terzo trimestre, con un fatturato in calo dello 0,9%, rispetto alla prima parte dell’anno. I consumi interni sono rimasti stabili nei primi 9 mesi, mentre i volumi esportati sono cresciuti del 4,3%, trainati dalle performance in Medio Oriente e nella UE.

Il settore calzaturiero italiano mostra segnali di progressiva stabilizzazione in un contesto macroeconomico globale ancora incerto. Nei primi nove mesi, i ricavi sono stati del -4,1%, ma il terzo trimestre ha registrato un calo tendenziale del fatturato del -0,9%, un dato sensibilmente migliore rispetto alle pesanti contrazioni sperimentate nella prima metà dell’anno.

Le proiezioni a consuntivo indicano un fatturato settoriale inferiore di circa 409 milioni di euro rispetto all’anno precedente, con una contrazione del -3,1%. Il commercio estero ha raggiunto un valore di 7,72 miliardi di euro, con un incremento del +4,3% nelle quantità esportate. L’area UE cresce sia in valore (+2,2%) che in volume (+7,6%), mentre il Medio Oriente si conferma l’area più dinamica, con un +13% in valore complessivo.

Le importazioni sono cresciute del +12,8% in quantità, legate al potenziamento dei flussi logistici per la riesportazione. Gli acquisti delle famiglie italiane nei primi 9 mesi hanno recuperato il gap con l’anno precedente, solo grazie a un terzo trimestre positivo (+2% in quantità). La produzione industriale sconta ancora le difficoltà della prima parte dell’anno, con un indice ISTAT a -8,5% nei primi 9 mesi.

Il lungo periodo di congiuntura sfavorevole ha lasciato strascichi sulla demografia d’impresa, con un calo del -3,4% nel numero di calzaturifici attivi e del -2,3% negli addetti. Tuttavia, segnali di normalizzazione arrivano dalla Cassa Integrazione, con un calo del -20% nelle ore autorizzate nelle due frazioni successive.

