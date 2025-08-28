Calvisano riparte: obiettivi e strategie per la nuova stagione

È iniziata la nuova stagione del Tiesse Robot Calvisano, dopo 99 giorni dal pareggio che ha segnato la promozione della squadra in A1. Il coach Mattia Zappalorto ha accolto i giocatori con entusiasmo, simile a un primo giorno di scuola. Le prime amichevoli si svolgeranno il 27 settembre contro il Valsugana e l’5 ottobre a Prato contro I Cavalieri. Il campionato inizierà il 19 ottobre. Prima di questo, la squadra e lo staff parteciperanno a un weekend di team building in montagna il 14 e 15 settembre.

Tra i nuovi arrivi ci sono il tallonatore Christian D’Apollonia, il pilone Gabriele Sabatiello e i trequarti Tobias Williams e Francesco Bini, entrambi ex campioni d’Italia con il Rovigo. Anche Andrea Bruniera, proveniente da una categoria superiore, è presente al raduno e spera di mantenere buone prestazioni. Un altro volto nuovo è Matteo Longo, una giovane promessa della seconda linea.

Tuttavia, mancano all’appello alcuni giocatori, tra cui il neozelandese Tausaga, in attesa di risolvere complicazioni burocratiche, e Davide Salvan, impegnato con le Zebre. Altri giocatori come Damien Mori e Pedro Costantino dovrebbero rientrare nelle prossime settimane.

Il presidente Mariano Bandera ha sottolineato l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici, mentre il direttore Gabriele Morelli ha definito gli obiettivi agonistici e “politici” della società. La rosa attuale ha un’età media di 23 anni, a eccezione di tre giocatori più esperti. Nei prossimi giorni, i giocatori si alleneranno intensamente in palestra, seguendo un programma rigoroso per prepararsi al meglio alla stagione.