Calvino e intelligenza artificiale: un dialogo a Torino

Il ciclo di incontri “Mind Machines – AI Dialogues” si propone di esplorare il legame tra intelligenza artificiale e cultura, grazie a una collaborazione tra AI4I, OGR Torino e Fondazione CRT. Il prossimo evento avrà luogo il 24 settembre presso lo Speakers’ Corner delle OGR Torino e avrà come tema l’eredità di Italo Calvino.

Il titolo dell’incontro sarà “Italo Calvino e il sogno dell’intelligenza artificiale”. Sarà ospite Massimo Sideri, inviato e editorialista del Corriere della Sera, nonché professore presso la Luiss University. Durante la conferenza, Sideri analizzerà come le opere di Calvino, insieme ai suoi interessi nel campo delle scienze e delle tecnologie, possano fornire strumenti per affrontare le questioni contemporanee riguardanti il rapporto tra l’umanità e le macchine.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è disponibile una lista d’attesa per coloro che desiderano partecipare.