22.9 C
Roma
lunedì – 15 Settembre 2025
Tecnologia

Calvino e intelligenza artificiale: un dialogo a Torino

Da StraNotizie
Calvino e intelligenza artificiale: un dialogo a Torino

Il ciclo di incontri “Mind Machines – AI Dialogues” si propone di esplorare il legame tra intelligenza artificiale e cultura, grazie a una collaborazione tra AI4I, OGR Torino e Fondazione CRT. Il prossimo evento avrà luogo il 24 settembre presso lo Speakers’ Corner delle OGR Torino e avrà come tema l’eredità di Italo Calvino.

Il titolo dell’incontro sarà “Italo Calvino e il sogno dell’intelligenza artificiale”. Sarà ospite Massimo Sideri, inviato e editorialista del Corriere della Sera, nonché professore presso la Luiss University. Durante la conferenza, Sideri analizzerà come le opere di Calvino, insieme ai suoi interessi nel campo delle scienze e delle tecnologie, possano fornire strumenti per affrontare le questioni contemporanee riguardanti il rapporto tra l’umanità e le macchine.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è disponibile una lista d’attesa per coloro che desiderano partecipare.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Andarò Festival: musica e arte a Montorio in Verona
Articolo successivo
Dieta mediterranea e diabete: alimenti per la salute in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.